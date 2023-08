IL (PRESUNTO) LUPO A VENDROGNO SE C’È, NON FA PAURA. I CACCIATORI: “PREOCCUPARSI, MA SENZA ESAGERARE”

Data pubblicazione 30 Agosto 2023

VENDROGNO (BELLANO) – Se sia lupo o qualcosa di simile, non è certo.

Quel che è sicuro invece è che se da un lato social e media senza tanti scrupoli alzano i livelli di allarme ben al di là del necessario, gli “addetti ai lavori” (a partire da naturalisti e cacciatori) gettano acqua sul fuoco. Roberto Combi, presidente del Comprensorio alpino di caccia Prealpi lecchesi, è cauto – pur entrando nei dettagli ed evitando semplificazioni.

“Da un bel po’ ci sono segni della presenza di lupi in zona, non è una novità; già 4-5 anni fa venne trovato un camoscio sbranato in Altopiano, sullo Zuccone Maesimo – e da come era stato ucciso e divorato, secondo gli esperti a ucciderlo era stato proprio un animale quel genere. Poi una predazione di pecore alla Culmine e una segnalazione a Morterone – ma nulla di certo. Quello individuato dalle fototrappole a Vendrogno (foto in copertina, ndr)? Sembra ma non è sicuro essere un lupo, in giro ci sono cani di diverso tipo dal pastore cecoslovacco ad altri. Ce n’è di tutto e di più”.

La foto sotto, girataci dallo stesso Combi, è di mesi fa in zona rifugio Buzzoni:

Ma, al di là delle certezze sulla natura di questi nuovi avvistamenti, come mai si assiste a questo “ritorno” massiccio di predatori (non solo i presunti lupi)?

“Come per l’aquila anche il lupo – risponde Combi -, quando sul territorio c’è la selvaggina, arrivano i predatori… Che colonizzano il territorio sono soprattutto gli esemplari giovani – di lupi e cinghiali e a suo tempo erano tornate anche le aquile. Il selvatico per istinto scappa, quindi la paura del lupo per adesso nel nostro territorio non deve essere sottovalutata ma neanche deve essere un motivo per non andare in giro in montagna. Preoccupiamoci, come è normale, però senza esagerare”.

