IL NUOVO VICARIO EPISCOPALE GIANNI CESENA SCEGLIE PROPRIO LA VALSASSINA PER LA SUA PRIMA USCITA UFFICIALE

Data pubblicazione 4 Settembre 2023

MAGGIO DI CREMENO – Ha scelto la Valsassina il nuovo Vicario Episcopale don Gianni Cesena nominato ufficialmente l’1 settembre: (per la precisione Maggio di Cremeno in occasione della festa patronale di Maria Bambina) per presentare una famiglia missionaria a km 0. Sono i coniugi Luca e Chiara che con i loro figli risiederanno proprio a Maggio, nella Canonica, con il vicario della pastorale giovanile don Gianmaria Manzotti. Luca e Chiara rappresentano delle famiglie che hanno scelto di lasciare casa propria e abitare per alcuni anni in parrocchia per un’esperienza di annuncio del Vangelo e di servizio alla Chiesa: di accoglienza, corresponsabilità pastorale, fraternità, di chiesa-in-uscita.

A dare loro il mandato il Vicario Episcopale don Gianni Cesena che ha presieduto la messa nella chiesa parrocchiale di Maggio con il parroco della Comunità Pastorale don Lucio Galbiati e don Gianmaria Manzotti. Don Gianni ha raccontato, prima della benedizione di mandato, di aver visto i primi passi dei progetti delle famiglie Km 0, con una famiglia che aveva vissuto un’esperienza di missione in Ciad e, ritornata a Milano, si era detta desiderosa di continuare questa proposta in Diocesi. Quindi vennero inviati nel quartiere di Quarto Oggiaro con un sacerdote per una missione che fu molto positiva.

Luca e Chiara con i loro figli, sono una famiglia che vive già da qualche anno nella Comunità pastorale Maria Regina dei monti e che ha maturato il desiderio di mettersi al servizio della Comunità Pastorale, nelle modalità e nella forma delle famiglie a Km0. Si tratta di una nuova realtà assoluta in Valsassina, nella Comunità pastorale Maria Regina dei monti e nel Decanato di Primaluna. Tra i loro compiti ci sarà il sostegno alla Pastorale Giovanile, come già hanno contribuito in questi ultimi due anni nei cammini dei 18-19enni e Giovani.

La prima omelia da Vicario Episcopale della Zona Pastorale III di don Gianni a Maggio di Cremeno: