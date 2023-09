TRIAL: C’ERA UN VALSASSINESE TRA 6 SPAGNOLI… OTTIMO TEOMAT IN FRANCIA, TERMINA QUARTO AL MONDO

Data pubblicazione 4 Settembre 2023

VERTOLAYE (FRA) – Ultima tappa francese nella località di Vertolaye per il mondiale di Trial 2023, con il campione di Margno Matteo Grattarola e il suo minder di Cremeno Angelo Colombo impegnati in un week end con due quarti posti in altrettante gare per niente facili.

Matteo chiude la classifica generale al quarto posto assoluto, confermando di essere uno dei migliori al mondo in questo sport.

Sempre in Francia, ad Auron, questo fine settimana andrà in scena il Trial delle Nazioni. La squadra Italiana, composta dai tre lecchesi Matteo Grattarola, Luca Petrella, Mattia Spreafico e da Giunluca Tournour, può sperare in un secondo posto.

RedSpo



La classifica della prova finale del Mondiale di Trial