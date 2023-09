TESTIMONIANZA/AGGREDITO E RAPINATO IN PIENO POMERIGGIO A LECCO. “L’ORA PIÙ BRUTTA DELLA MIA VITA”

Data pubblicazione 9 Settembre 2023

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di un giovane lecchese aggredito in centro città in pieno pomeriggio, mentre si recava al lavoro.

Lecco centro, ore 15,30 di un lunedì lavorativo qualsiasi. Mi sto recando al lavoro, pronto a iniziare il mio turno in un locale sul lungolago cittadino. Mi accorgo di tre giovani che si stanno avvicinando. Non ci faccio particolarmente caso, finché uno di loro non mi blocca con un braccio attorno al collo e una gamba davanti alla mia per farmi cadere e strapparmi la collana che ho al collo. Gli altri due sono pronti a intervenire. Il più giovane tiene in mano uno spray al peperoncino. Poi si allontanano, ma io li inseguo per farmi restituire la collana, un ricordo di mio nonno da cui non mi separo mai. A quel punto uno dei tre mi minaccia con un coltello.