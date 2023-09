CALCIO, ESORDIO OK (IN RIMONTA) PER IL CORTENOVA: 2-1 AL MONTEVECCHIA

Data pubblicazione 10 Settembre 2023

CORTENOVA – Parte con il piede giusto il campionato (quest’anno in Seconda categoria, nel girone lecchese K) del Cortenova, che batte in rimonta un animoso Montevecchia grazie ai gol dei nuovi arrivati Pirillo e Arrigoni.

Dopo il vantaggio degli ospiti brianzoli nella prima frazione di gioco grazie al capitano Cagliani, entrambi i gol valsassinesi giungono nel secondo tempo. Prima pareggia Mattia Pirillo, quindi Gabriele Arrigoni completa la rimonta, regalando i primi tre punti alla compagine gialloblu, guidata dal nuovo mister Andrea Tantardini (nella foto a destra).

CRONACA

Partono bene i valsassinesi, che dopo cinque minuti sono già pericolosissimi con Caverio, il cui diagonale sfiora il palo. Al 15′ bella punizione di Galli, con la palla che sbatte sulla traversa. A passare in vantaggio sono però gli ospiti alla mezz’ora di gioco: Cagliani scaglia in porta di potenza un pallone vagante in area. Il Cortenova risponde con Selva e Bellati, ma i tentativi non vanno a buon fine.

Nella ripresa gialloblu subito in gol: punizione di Selva e testa di Pirillo, che segna il primo gol all’esordio con la maglia del Cortenova. Montevecchia pericoloso con Monti, che ci prova al volo dai 20 metri trovando la pronta risposta di Fazzini. All’80’ Caverio verticalizza per Diakhate, che fa da sponde per l’accorrente Arrigoni, la cui botta col mancino si insacca sotto la traversa per completare la rimonta dei padroni di casa.

Il Montevecchia si sbilancia alla caccia del pari, con il Cortenova pronto a ripartire in contropiede. È così che arrivano le grandi occasioni per Ciresa e Diakhate, ma il pallone non c’entra lo specchio della porta. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte: tra Cortenova e Montevecchia finisce 2-1.

Domenica prossima trasferta “vicina” per il Cortenova, che affronterà gli Oratori Lecco Alta – oggi sconfitti per 3-1 dall’Audace Osnago.

CORTENOVA – MONTEVECCHIA 2-1 (Primo tempo 0-1)

Marcatori: Cagliani (M), Pirillo (C), Arrigoni (C)

CORTENOVA: Fazzini A., Pomi (dal 67′ Berera), Ciresa, Pirillo, Galli; Fazzini S., Gritti, Selva (dall’80’ Taricco); Caverio, Bellati (dal 75′ Arrigoni), Busi (dal 67′ Diakhate). All: Andrea Tantardini

MONTEVECCHIA: Berti, Cobit, Del Nero, Monti, Casiraghi, Cagliani, Pellegrini, Scaccabarozzi, Bosisio, Sala, Colombo. A disposizione: Bosatra, Conti, Consonni, Manzoni, Limonta, Locatelli, Sironi, Arlati, Kabori. All: Francesco Zenzola.

RedSpo