MEMORIAL RIVA-GIRANI: APERTE LE ISCRIZIONI PER LA STAFFETTA BIKE+RUN

Data pubblicazione 12 Settembre 2023

PASTURO – Un perfetto mix di ingredienti: un ambiente montano affascinante e meraviglioso, un percorso suggestivo, prima in mountain bike e poi di corsa su in cima fino al Bivacco Riva-Girani, un sano agonismo sportivo e un clima di festa sono gli elementi chiave della Staffetta non competitiva DF sport Specialist MTB + RUN.

Domenica 8 ottobre 2023 si corre e si pedala in Valsassina alla 12° edizione della staffetta DF Sport Specialist, Memorial Riva e Girani.

Anche quest’anno, il via in bicicletta da Pasturo per arrivare all’Alpe Coa (1311mt) con un percorso di circa 9 km. Arrivati qui, gli atleti lasciano la bicicletta e partono di corsa, se partecipano in singolo, oppure passano il testimone al compagno/a per il tratto di corsa in montagna, con un dislivello di circa 550 mt, che li porta al Bivacco Riva-Girani (loc. Comolli) a 1850 metri di altezza.

La partecipazione alla staffetta può avvenire singolarmente o in coppia. Al termine della manifestazione, in Piazza XXV Aprile a Pasturo, grande rinfresco, premiazione e un momento di festa per tutti i partecipanti.

Il costo di iscrizione è di 5 euro e viene devoluto in beneficenza. Nella quota è previsto: pacco gara, trasferimento dei materiali, ristoro, assistenza lungo il percorso e buffet finale. Per l’iscrizione è obbligatoria la presentazione del certificato di idoneità medico sportiva.

Sul sito www.df-sportspecialist.it, nella sezione eventi, sono disponibili tutte le informazioni per partecipare.