CALCIO. DUE RETI PER PARTE, FINISCE IN PARI LECCO ALTA-CORTENOVA

Data pubblicazione 17 Settembre 2023

LECCO – Partita scoppiettante quella valida per la seconda giornata del campionato di Seconda Categoria, dove Lecco Alta e Cortenova hanno dato vita a un pareggio ricco di gol ed emozioni.

LA CRONACA

Il primo squillo è valsassinese, con Selva che cerca il tiro dalla distanza sfiorando la porta. Al 7′ passano in vantaggio i padroni di casa grazie al bell’inserimento di Spreafico che ribadisce in rete un traversone dalla destra. Il Cortenova reagiasce con il tiro dal limite dell’area di Pomi, ma sono ancora i lecchesi a trovare la via del gol: Teli è il più lesto in area dopo un batti e ribatti e al 22′ è gia 2-0. Al 40° Spada va giù in area e per l’arbitro è rigore; dal dischetto Sergio Fazzini è freddo e accorcia le distanze. Si va negli spogliatoi sul 2-1.

Nella ripresa gialloblu pericolosi due volte con le palle che arrivano da altrettante belle discese di Galli sulla sinistra; nella prima il diagonale di Alex Fazzini sfiora il palo, mentre nella seconda Busi alza troppo il suo colpo di testa. Il pareggio arriva al 72′: Arrigoni, entrato da poco, spara un missile direttamente da un calcio di punizione dal limite che non lascia scampo al portiere avversario. Dieci minuti più tardi il Cortenova ha l’occasione per completare la rimonta: Curioni viene atterrato in area ed è nuovamente penalty per i valsassinesi. Questa volta Invernizzi resta in piedi fino all’ultimo e ipnotizza Fazzini per la sua rivincita personale. È l’ultima grande chance del match, che finisce 2-2 al termine di 90 emozionanti minuti.

RedSpo