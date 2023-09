CALCIO SECONDA CATEGORIA, IL CORTENOVA “ASFALTA” MERATE: 6-2. TRIPLETTA PER MATTEO SELVA

Data pubblicazione 24 Settembre 2023

CORTENOVA – Roboante vittoria della prima squadra del Cortenova, che nella terza giornata del campionato di Seconda categoria trionfa con un netto 6-2 contro l’O.S.G.B.Merate. Ai valsassinesi basta un tempo per indirizzare la gara verso il trionfo: 5-1 il primo parziale.

Partono bene i gialloblu, che dopo cinque minuti sono già in vantaggio: cross dalla sinistra di Galli e colpo vincente di Ciresa, che mette subito in discesa il match.

Al ventesimo i gol del Cortenova sono già tre grazie all’1-2 di Matteo Selva, bravo in entrambi i casi a battere il portiere avversario nell’uno contro uno dopo due bei suggerimenti filtranti.

Il quarto gol è di Spada, che viene servito dalla sinistra, controlla la palla e batte Colombo. Ad accorciare le distanze ci pensa Tucci, abile nel saltare un uomo nell’area valsassinese e battere Corallo. Sul finire di tempo è ancora una volta Selva a siglare il 5-1 in campo aperto, trovando la sua tripletta personale.

La ripresa si apre con un Merate più arrembante e al 55′ altro momento chiave del match. Ingenuità clamorosa del Cortenova, che perde palla a metà campo lanciando il contropiede di Villa; Pirillo, già ammonito, stende il giocatore in area: espulsione e calcio di rigore per gli avversari. Dal dischetto lo stesso Villa non sbaglia e segna il gol del 5-2.

Nonostante la superiorità numerica il Merate non riesce a sfondare e, anzi al novantesimo subisce anche il sesto gol del valsassinesi, con Gabriel Arrigoni che con un diagonale di sinistro trova la rete che chiude il match: terzo gol consecutivo in altrettante gare da subentrato per il nuovo acquisto gialloblu, uomo in più di questo inizio campionato.

Per il Cortenova un’ottima vittoria, condita da una prestazione solida e convincente soprattutto nei primi 45 minuti. Ora una settimana di tempo per preparare la prossima sfida, ancora contro una meratese, l’F.C.D. Merate.

RedSpo