MTB, LA VAM RACE SECONDA A LAMBRUGO AL MASTER CICLI POZZI

Data pubblicazione 25 Settembre 2023

LAMBRUGO (CO) – Impegno al Master Cicli Pozzi Mtb per il duo della Vam Race di Moggio formato da Ivan Testa e Marco Guerriero, impegnato alla 4 ore di Lambrugo – dodicesima prova del circuito off road dell’Acsi del Master Cicli Pozzi di Mtb.

In terra comasca (all’interno del Bike Park) questa suggestiva ed innovativa iniziativa, con i bikers che hanno apprezzato molto il percorso. Un tracciato di circa 3.500 metri che non presenta un dislivello particolare, ma indubbiamente divertente. Come per la 6h di Monguzzo, da regolamento sono stati assegnati 70 punti a ogni concorrente che ha partecipato all’evento.

I vincitori sono stati i fratelli Alessio e Andrea Seminara che nell’arco delle quattro ore di gara hanno completato 23 giri del tracciato. A 2’41” dal team alzatese sono giunti “I Cuggini”, team lecchese composto proprio da Testa e Guerriero. Anche loro, nell’arco delle 4 ore di gara, hanno effettuato 23 giri.