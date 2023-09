INCENDIO A BOBBIO? MACCHÉ, BRUCIANO SOLO DEI RESIDUI DI CANTIERE

Data pubblicazione 29 Settembre 2023

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Maxi incendio a Bobbio, ben visibile dal fondo valle? Nì, in realtà solo la seconda parte della frase risponde al vero, perché le fiamme che tanti nostri lettori hanno segnalato preoccupati in serata alla redazione sono state originate non da un rogo incontrollato bensì dalla conclusione dei lavori in corso nei pressi della funivia, all’arrivo dei Piani.

Come si usa normalmente (fonte: esperti del settore), una volta gettata la soletta – in questo caso di alcuni box – vengono tolti i sostegni sotto al cemento, generando molti residui in legno che è abitudine bruciare al termine delle opere in questione.

Certamente, l’immagine ricavata dal basso e ben percepibile a vista dal centro della Valsassina, risulta in qualche modo “impressionante”. Ma per fortuna, nulla a che fare con un incendio.

RedCro