IL GRAFFIO: “LA MONETINA DEL CARRELLO TRICOLORE”

Data pubblicazione 2 Ottobre 2023

Cara Lecco News,

l’iniziativa sperimentale anti-inflazione del Governo Meloni, per far credere di calmierare per tre mesi un paniere di prodotti, un carrello tricolore della spesa appunto, è una trovata pubblicitaria ma di inconsistente valore concreto.

– Non solo e non tanto perché è a base volontaria dei negozi e aziende.

– Non solo e non tanto perché i prodotti non sono gli stessi per tutti i punti vendita così almeno da poterli subito confrontare.

– Non solo e non tanto perché i prodotti interessati non avranno lo stesso prezzo.

– Non solo e non tanto perché il prezzo bloccato non si sa su quale prodotto della stessa tipologia sarà applicato (a caso, a scelta, il più basso di prezzo, di qualità?).

– Non solo e non tanto perché per una spesa media mensile di una famiglia fragile il rischio concreto è che sia costata più la pubblicità e i cartellini che lo sconto…

La realtà è ancora più cruda e beffarda.