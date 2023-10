FUNGIATT MORTO, L’APPELLO DELLA MOGLIE: “SE TROVASTE UNO ZAINO VERDE…”

Data pubblicazione 11 Ottobre 2023

VENDROGNO – È con un messaggio su Facebook che la famiglia di Giacomino Lazzari ringrazia la comunità di Vendrogno per esser stata loro vicino nel dolore. Lazzari, 61 anni, era originario di Vendrogno e nei boschi di Camaggiore è morto il 5 ottobre. Dipendente delle Poste, per lavoro si era trasferito ad Alserio, in provincia di Como, ma i suoi funerali sono stati celebrati proprio nella amata Muggiasca.

“Grazie a tutti quelli che hanno partecipato al nostro dolore – scrivono la moglie Sonia Manzoeto e la figlia Katia – e ci sono vicini dal primo momento in cui c’era ancora qualche speranza fino a ieri per il suo ultimo viaggio in paradiso, perché è lì che è andato per direttissima, anche se il paradiso poteva aspettare! Ringrazio anche tutti i soccorritori e i volontari le forze dell’ordine, gli Amici e i parenti, il gruppo della proloco di Vendrogno, e Poppo Enicanti per essersi attivati subito, anche se purtroppo sappiamo come è andata”.

“Chiedo un favore – prosegue Sonia – a tutti coloro che leggeranno: se qualcuno andasse in quei luoghi e dovesse trovare uno zaino verde da funghi con all’interno i suoi documenti, le chiavi dell’auto o il cellulare, potesse contattare le famiglia. Nel dolore vi ringrazio tutti con l’unica consolazione che il mio Giacomino Lazzari è morto nelle sue montagne che tanto amava e che ogni suo desiderio è stato rispettato. Grazie e davvero di cuore a tutti”.