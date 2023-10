PRESIDIO CONTRO LA GUERRA IN ISRAELE E PALESTINA. VENERDÌ A LECCO

Data pubblicazione 26 Ottobre 2023

LECCO – Venerdì 27 ottobre, raccogliendo l’invito di numerose organizzazioni pacifiste, un presidio silenzioso promosso dalla Tavola Lecchese per la Pace.

“Fermiamo la violenza. Prendiamo per mano la Pace” saranno le parole d’ordine dell’iniziativa, per chiedere il cessate il fuoco nella guerra israelo-palestinese e garantire l’indispensabile aiuto umanitario per i civili. L’appuntamento è a Lecco presso il monumento ai Caduti sul Lungolario Isonzo alle 18:30. Gli organizzatori chiedono di non portare altri simboli che non siano quelli della Pace. Nell’occasione verrà letto un appello per chiedere la fine delle ostilità tra Israele e Palestina e il rispetto del diritto internazionale. Questi primi passi sono oggi più che mai necessari se si vuole lavorare ad una Conferenza di pace che risolva la questione Palestinese, garantendo la sicurezza di Israele con la formula “due Stati per i due Popoli”, e stimoli le migliori realtà sia palestinesi che israeliane ad attivarsi per il dialogo.