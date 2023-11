PONTE DI PREMANA, APPALTATI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data pubblicazione 2 Novembre 2023

PREMANA – Sono stati appaltati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria ponti lungo la strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone, per l’importo netto contrattuale di 625.267,87 euro più IVA. L’intervento progettuale prevede nello specifico la manutenzione straordinaria del ponte di Premana sul torrente Varrone, mediante una serie di lavorazioni per mantenere in efficienza, riqualificare strutturalmente e funzionalmente varie parti d’opera, senza alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’opera.

> LA DETERMINA N. 1245 DELLA PROVINCIA DI LECCO

Il viadotto ha lunghezza complessiva di circa 70 metri e scavalca il torrente Varrone all’altezza dell’intersezione con via Giabbio.

Le lavorazioni previste dal progetto riguardano il ripristino e rinforzo di varie parti della struttura, sull’impalcato e sulle sottostrutture. Riconducendo la causa dei degradi più significativi alle infiltrazioni d’acqua che si originano in corrispondenza dei giunti strutturali, si è previsto di intervenire all’estradosso dell’impalcato mediante il ripristino della soletta, la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione, di nuovi giunti e di una nuova pavimentazione, oltre che dotando il viadotto di un sistema di smaltimento acque, allo stato attuale assente.

Per migliorare la condizione attuale, si prevede inoltre di installare nuove barriere di sicurezza stradale e nuovi parapetti, in sostituzione di quelli esistenti. Le nuove barriere saranno più ingombranti di quelle esistenti e permetteranno di raggiungere le condizioni di sicurezza previste dalle norme vigenti. I nuovi parapetti sostituiranno quelli esistenti degradati con nuovi elementi di caratteristiche analoghe in termini di materiali e finiture e di geometria. Per ospitare le nuove barriere, i nuovi parapetti e il nuovo sistema di smaltimento acque, i cordoli in cemento armato esistenti verranno demoliti e ricostruiti.

In conclusione, sono stati previsti anche interventi di regimazione superficiale delle acque in corrispondenza della scarpata della spalla del viadotto lato Premana, sulla base delle indicazioni della relazione geologica e geotecnica effettuata e dell’osservazione diretta condotta dai tecnici del gruppo di progettazione.

I lavori dovranno essere eseguiti per la durata di 194 giorni dal verbale di consegna lavori.