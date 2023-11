BENEDIZIONE DEI CACCIATORI, BLITZ ANIMALISTA NELLA CHIESA DI BARZIO

Data pubblicazione 5 Novembre 2023

BARZIO – “La chiesa deve difendere la vita, non benedire chi la toglie per passione“. Questo il motivo del blitz di Fronte Animalista nella chiesa di Barzio dove era in programma la benedizione dei cacciatori, con una manifestazione silenziosa dove a parlare sono stati gli slogan bene esposti sulla gradinata che conduce a Sant’Alessandro.

“Ci siamo recati a Barzio per protestare contro la decisione della Chiesa del paese di onorare San Uberto considerato il patrono dei cacciatori. Crediamo – spiegano gli attivisti – che la Chiesa debba difendere la vita e non accogliere e benedire chi la vita la toglie in nome di una passione/sport”.

“La caccia e la pesca – proseguono da Fronte Animalista – sono atti violenti che se pur legalizzati implicano una crudeltà e una mancanza di compassione che non può conciliarsi con la pietas cristiana. Uccidere esseri viventi indifesi cacciandoli è da vigliacchi e andare successivamente in Chiesa a pregare lo riteniamo un atto ipocrita. Inoltre si sa benissimo come la maggior parte dei cacciatori tratta i cani: relegandoli nei serragli e quelli non adatti per la caccia vengono lasciati morire di stenti o uccisi. Azioni tutt’altro che misericordiose!”

“È una vergogna – concludono – che tutto questo venga accolto e benedetto dalla Chiesa”.

RedCro