VARIANTE PRIMALUNA, VIA LIBERA DALLA PROVINCIA. LA PALLA PASSA AI COMUNI

Data pubblicazione 5 Novembre 2023

LECCO – La Provincia di Lecco ha approvato il verbale della Conferenza dei servizi e il progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato relativo alla ormai famosa “variante” (o tangemziale) di Primaluna.

Il tratto oggetto di studio è ubicato tra Introbio e Primaluna, dove la Strada Provinciale attraversa i due centri abitati. La modifica del tracciato già indicato nel Ptcp si sviluppa dall’esistente variante di Introbio e si raccorda con la Sp 62 al termine del centro abitato di Primaluna, in direzione Cortenova.

Nell’ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la definizione dell’opera stradale, “sono state sviluppate e analizzate diverse soluzioni progettuali a seguito di numerosi incontri e sopralluoghi con tutti gli enti coinvolti, per avvicinarsi il più possibile alle esigenze esposte dagli stessi, sempre in conformità ai vincoli tecnici della progettazione stradale e a quelli geomorfologici di un territorio complesso come quello della Valsassina“.

Un ruolo fondamentale nell’analisi e nello sviluppo delle diverse soluzioni progettuali è stato ricoperto dal budget a disposizione: è previsto, infatti, un importante stanziamento da parte di Regione Lombardia per la realizzazione dell’opera.

LA PARTE FINANZIARIA DEL PROGETTO:



La soluzione progettuale prescelta (precedentemente nota come soluzione 3) prevede la possibilità di arrestare il tracciato in corrispondenza della rotatoria di località Merla ed effettuare l’interconnessione con la Sp 62 a Cortabbio utilizzando via Fregera e prevedendo il rifacimento del ponte esistente sul torrente Pioverna.

È possibile quindi prevedere la realizzazione dell’intera opera secondo una suddivisione in due lotti:

-lotto 1: da Sp 62 a località Merla

-lotto 2: tratto da località Merla a Cortabbio

> IL DECRETO DELIBERATIVO DELLA PROVINCIA

Adesso la palla passa ai tre Comuni coinvolti (Primaluna, Introbio e Cortenova), chiamati all’istituzione dei corridoi di salvaguardia urbanistica, “volti a preservarne le condizioni di realizzabilità tecnica ed economica dell’infrastruttura”.

RedVN