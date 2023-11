CANCRO, UNA QUESTIONE DI PESO? RUBRICA ‘ONKOLOGIK’ SULLE CORRELAZIONI TRA PATOLOGIE E ALIMENTAZIONE

Onkologik, rubrica di scienza e salute Paolo Ceriani, studente di biologia e autore dell’omonimo blog in cui argomenti scientifici vengono spiegati in modo semplice pur appoggiandosi su fonti autorevoli, un modo per rendere tematiche di settore più comprensibili a chi non appartenenti a questo ambito. Nuovo appuntamento cona cura di, studente di biologia e autore dell’omonimo blog in cui argomenti scientifici vengono spiegati in modo semplice pur appoggiandosi su fonti autorevoli, un modo per rendere tematiche di settore più comprensibili a chi non appartenenti a questo ambito.

“Siamo quel che mangiamo” è nota affermazione del filosofo tedesco Ludwig Fuerbach. All’alimentazione a volte non si dà molta importanza a meno che non si intraprenda un percorso finalizzato al dimagrimento. Al contrario un regime alimentare bilanciato ha un ruolo fondamentale per la salute.Un apporto calorico equilibrato oltre a rendere più longevi protegge da una serie di patologie, come il cancro. Invece un deficit calorico indebolisce il sistema immunitario e complicare la cicatrizzazione delle ferite. Potrebbe far riflettere il tasso di obesi europeo pari al 59% negli adulti mentre un bambino su tre è in sovrappeso o soffre di obesità.

Si parla di obesità quando il peso corporeo è maggiore rispetto al giusto rapporto peso corporeo/altezza. Un modo per rilevare l’obesità è la misurazione dell’indice di massa corporea (BMI). Negli adulti un valore di BMI tra 25.0-29.9 è segnale di sovrappeso, mentre se superiore a 30.0 rileva l’obesità.Un BMI pari 25.0 o superiore aumenta il rischio di sviluppare ben 13 tipologie* di cancro. Tuttavia ciò non significa che si avrà sicuramnete sviluppo tumorale. Studi riportati su “Cancer journal for clinicians” e sulla rivista “Nature” sovrappeso è responsabile del 4% dei tumori diagnosticati ogni anno nel mondo.

Inoltre sono stati individuati 38 geni perfettamente sovrapponibili tra obesi e malati di cancro.