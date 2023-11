RINNOVATO PROTOCOLLO D’INTESA MOTO CLUB VALSASSINA-SOCCORSO ALPINO

Data pubblicazione 8 Novembre 2023

RHO (MI) – Rinnovato per altri dodici mesi il protocollo d’intesa tra il Cnsas Lombardo e la Federazione motociclistica italiana (FMI). martedì pomeriggio, alla fiera di Milano-Rho, nell’ambito dell’Esposizione internazionale delle due ruote EICMA in corso fino al 12 novembre 2023, nello stand della FMI il Soccorso alpino lombardo ha illustrato il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2022 tra il Moto Club Valsassina e la Stazione di Soccorso Valsassina-Valvarrone.

Nove le attivazioni che hanno interessato altrettanti interventi di soccorso in montagna. Il protocollo è stato inaugurato l’anno scorso in Valsassina: è un accordo operativo che prevede il supporto da parte dei motociclisti del Moto Club, per avere una maggiore velocità di movimentazione, in particolare su strade carrozzabili, sentieri o mulattiere; un valido aiuto soprattutto per il trasporto logistico di materiali, come per esempio la barella, oppure i dispositivi sanitari.

La riduzione dei tempi d’intervento è spesso cruciale per la salute delle persone soccorse, a volte persino per la loro stessa vita. I motociclisti sono d’aiuto anche durante le ricerche di persone disperse, in quanto conoscono molto bene il territorio.

La collaborazione tra il Cnsas Lombardo, Stazione di Valsassina-Valvarrone e il Moto Club Valsassina proseguirà quindi ancora per un anno, come valido riferimento per iniziative simili anche in altri territori.