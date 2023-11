CINEFORUM PASTURO. SI PARTE QUESTA SERA CON “IO CAPITANO”, IL FILM DI GARRONE SCELTO PER GLI OSCAR

Data pubblicazione 9 Novembre 2023

PASTURO – È Io Capitano la pellicola che inaugura questa sera, giovedì 9 novembre, la 53esima edizione del Cineforum Valsassinese.

Il film di Matteo Garrone – tra i suoi lavori più celebri Gomorra, Dogman, Pinocchio – racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Io Capitano, in concorso al Festival di Venezia, ha ottenuto il Leone d’Argento per la regia ed è stato designato dall’Italia per concorrere al Premio Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale.

Un’opera che sembra fatta apposta per il cineforum di Pasturo che da oltre 50 anni riunisce gli appassionati della “settima arte” coinvolgendoli anche nel dibattito, moderato dal critico cinematografico Gianluca Pisacane, firma della “Rivista del Cinematografo” e di “Famiglia Cristiana”.

L’appuntamento è per giovedì 9 novembre alle 21 al cineteatro Bruno Colombo di Pasturo. La tessera per seguire l’intera rassegna costa 70 euro mentre per gli under 25 il costo è scontato a 50 euro; 7 euro invece il prezzo per la singola proiezione. In via eccezionale, Io Capitano resterà in sala anche venerdì 10 e sabato 11.

A rischio spoiler, ecco il trailer del film.