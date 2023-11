METEO. CIELO VELATO, PIOGGE ASSENTI MA UN CALO DELLE TEMPERATURE

Data pubblicazione 10 Novembre 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dalla prima mattina di venerdì sulla regione un flusso nordoccidentale ancora a tratti instabile ma con ampie e progressive schiarite, rinforzo del vento da nord e da ovest e precipitazioni solo occasionali sui rilievi alpini. Da sabato e fino a martedì flusso in quota dai quadranti nordoccidentali, a tratti intenso, con passaggio di nubi stratificate in quota ma con possibilità di precipitazioni limitata alle Alpi settentrionali di confine.

Venerdì 10 novembre alla notte e primo mattino cielo molto nuvoloso ovunque; poi ampie schiarite a partire dai settori occidentali e da metà giornata sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti, più probabili sui rilievi. Precipitazioni deboli ed isolate possibili ovunque fino al primo mattino, poi generalmente assenti salvo locali sulle Alpi nordorientali. Neve oltre 1200 metri. Temperature minime in moderato aumento, massime in lieve aumento. Zero termico tra 1600 e 1800 metri, in leggera risalita in serata. Venti da deboli a localmente moderati; in montagna meridionali, tendenti a ruotare da nord ed in intensificazione in serata.

Sabato 11 novembre cielo sereno o poco nuvoloso per locali addensamenti sui rilievi, più marcati nelle ore notturne e serali. Precipitazioni assenti, salvo brevi ed isolate possibili sui rilievi settentrionali di confine fino al mattino e dalla sera. Neve oltre 1200 metri. Temperature minime in forte calo, massime in calo in quota. Zero termico tra 1600 e 1800 metri.

Venti su Alpi e Prealpi settentrionali, da moderati a forti, con i maggiori rinforzi sulle cime.

Domenica 12 novembre cielo velato o nuvoloso per passaggio di nubi stratificate in quota, con maggiori addensamenti dal pomeriggio sul Nordovest. Precipitazioni assenti salvo deboli sui rilievi di confine nordoccidentali possibili dal pomeriggio. Neve oltre 1500 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime in aumento in quota. Zero termico attorno a 1400-1600 metri, in risalita in serata. Venti deboli; in montagna in rotazione da sud a nord nella giornata ed in intensificazione in serata.

Fonte Arpa Lombardia