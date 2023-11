NUOVO COMPRENSORIO CICLOVIE ALTO LAGO, LE INIZIATIVE TRA VALLE E LARIO

Data pubblicazione 20 Novembre 2023

ERBA (CO) – Saranno Claudio Cappucci e Marco Lietti a tagliare il nastro a palazzo Gallio di Gravedona sabato prossimo, 25 novembre. L’appuntamento è il primo dei tre eventi che concluderanno il grande progetto di turismo sostenibile finalizzato al potenziamento dei tracciati di cicloturismo e alla promozione del territorio dell’alto lago di Como.

GLI EVENTI ORGANIZZATI IN VALSASSINA

Per valorizzare e far conoscere gli interventi descritti sono stati organizzati eventi per l’area della Valsassina. Da segnalare in particolare:

• AGRINATALE IN BICICLETTA

Museo La Fornace

Barzio 9 dicembre 2023

Una giornata in movimento nel programma di Agrinatale, il tradizionale evento di Barzio per avvicinarsi al Natale, che quest’anno coinvolge le biciclette e la conoscenza dei mezzi. Sarà infatti allestito un “fuori museo” neli spazi del Museo La Fornace grazie alla collaborazione con il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo che selezionerà dei ricercatissimi pezzi della sua collezione. Si aggiunge a questo spazio un’area per scoprire le migliori biciclette per l’uso city, trail o MTB, con la possibilità per i più piccoli di cimentarsi in un percorso ad ostacoli.

“La strada intrapresa sta già dando frutti concreti – conclude Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera – l’economia ne sta beneficiando e siamo convinti che quanto messo in campo consentirà di scoprire il meglio del nostro patrimonio paesaggistico ancora per lo più sconosciuto. Il breve video che ci regala alcuni scorci ripresi dai 23 itinerari è l’esempio migliore dell’offerta di bellezza che siamo in grado di garantire. Dobbiamo ancora pedalare per accelerare e orientare lo sviluppo dei nostri territori lungo questa direzione e la futura programmazione delle aree interne ci consentirà di fare nuovi importati investimenti negli anni futuri”.

