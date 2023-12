CALCIO, CORTENOVA: UN MESE SENZA VITTORIE. OGGI L’AURORA SAN FRANCESCO, UN “DERBY” PER MISTER TANTARDINI

Data pubblicazione 3 Dicembre 2023

CORTENOVA – Tira una brutta aria a Cortenova, ma non parliamo del calo delle temperature di questi giorni. Il filone di cinque partite senza vittoria ha fatto perdere alla squadra valsassinese, per la prima volta dall’inizio della stagione, il piazzamento necessario per accedere ai playoff. Insomma, un colpo duro da digerire, considerando soprattutto l’ottimo avvio di campionato.

Se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, impossibile non notare la “classifica corta” che caratterizza i piani alti del girone K di Seconda Categoria. Dal secondo posto occupato dall’Audace Osnago al sesto dei gialloblu ci sono solamente quattro punti, che racchiudono tutte le formazioni pronte a darsi battaglia per cercare l’ascesa di categoria.

Con una vittoria si è su, con una si è giù. Una montagna russa che vede quasi del tutto fuori l’Oratorio Bulciago, capolista con ben sette gradini di margine sulla prima inseguitrice.

Tornando in Valle, diamo un occhio al prossimo appuntamento, che vede il Cortenova nuovamente in trasferta. Gara sulla carta abbordabile per i gialloblu, che se la vedranno con l’Aurora San Francesco. Una sfida ancor più sentita per il mister Andrea Tantardini, che nel recente passato ha allenato la formazione juniores della società lecchese.

Con il negativissimo novembre ormai alle spalle, i valsassinesi hanno l’occasione buona per voltare pagina e rimettersi in careggiata prima della pausa invernale.

RedSpo