SCI DI FONDO, AKSEL ARTUSI CHIUDE UN BUON WEEK END A SANTA CATERINA

Data pubblicazione 3 Dicembre 2023

SANTA CATERINA VALFURVA (SO) – Seconda prova FIS a Santa Caterina con una 10 km in tecnica classica in una giornata gelida con -18 gradi.

La prova si svolge sui tre giri del durissimo percorso valtellinese e il valsassinese Aksel Artusi parte molto cauto, con la consapevolezza di essere ancora alla ricerca della condizione ottimale. 13° al primo giro, nono al secondo, conclude in crescendo con un validissimo quinto posto finale.

Rientro quindi a casa per il primalunese con buone sensazioni, in condizioni certamente non congeniali alle sue caratteristiche e quindi la conferma con la convocazione per la prima tappa di Coppa Europa – la prossima settimana a Goms nel Vallese, in Svizzera.

RedSpo