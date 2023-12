CALCIO, VIGILIA DI SAMP-LECCO: BONAZZOLI CERCA IL COLPACCIO AL “FERRARIS”

Data pubblicazione 8 Dicembre 2023

LECCO – Inutile negarlo: quella di domani pomeriggio (ore 14) a Genova contro la Sampdoria non sarà una partita uguale alle altre per il mister del Lecco Emiliano Bonazzoli. Lui che in maglia blucerchiata ha trascorso quattro campionati, lasciandoci aimè anche entrambi i crociati; insomma una gara particolare al cospetto di quello che è stato il suo ex pubblico.

“Con Pirlo dice ho vinto anche un torneo di Viareggio nel ’96 con il Brescia, battendo in finale il Parma 3-1. Sarà davvero bello rincontrarlo, lui come altri ragazzi quali Baronio e Pavarini. So che avremo tanta gente al seguito…