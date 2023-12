METEO. GIORNATE IN PREVALENZA STABILI E ASCIUTTE

Data pubblicazione 12 Dicembre 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Circolazione depressionaria sul nord Europa e un promontorio anticiclonico di blocco sulla Penisola Iberica guidano sulla regione flussi nordoccidentali generalmente stabili, senza fenomeni significativi eccetto qualche debole precipitazione sui rilievi settentrionali e nebbie e foschie in pianura. Mercoledì la saccatura si approfondirà verso in Mediterraneo Occidentale, favorendo flussi più umidi da sudovest con precipitazioni deboli ma diffuse. Da giovedì il progressivo allontanamento della saccatura favorirà condizioni più stabili e asciutte, con un marcato rinforzo dei venti venerdì.

Martedì 12 dicembre ancora transito di nuvolosità medio-alta dai quadranti occidentali, a tratti più compatta e spessa, specie sui rilievi settentrionali; in serata generale aumento della copertura. Possibili precipitazioni deboli e occasionali sui rilievi alpini; in tarda serata in possibile estensione a zone prealpine. Quota neve intorno a 1700 metri.

Temperature in leggero aumento in montagna. Zero termico a circa 2100 metri sulle Alpi, intorno a 2600 sui settori meridionali. Venti generalmente deboli variabili; occasionali rinforzi da sud sui rilievi.

Mercoledì 13 dicembre cielo nelle prime ore generalmente molto nuvoloso; dalla tarda mattinata copertura in attenuazione a partire delle pianure occidentali con ampie schiarite nel pomeriggio; in serata nuovi addensamenti, più compatti su pianura e zone orientali. Precipitazioni deboli diffuse nelle prime ore, in attenuazione su zone occidentali nel corso della mattinata, persistenti sino al tardo pomeriggio su zone orientali. Neve oltre 1400 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo in montagna. Zero termico intorno a 1800 metri. Venti in montagna deboli variabili.

Giovedì 14 dicembre sino al mattino diffusa nuvolosità compatta bassa, specie sulle pianure e sui rilievi più settentrionali; quindi ampie schiarite, con estesi tratti di sereno nel pomeriggio; qualche velatura in serata e nuovi addensamenti in pianura. Precipitazioni assente eccetto debole nevischio sui rilievi di confine. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in leggero calo. Zero termico intorno a 1900 metri. Venti in montagna tra moderati e forti settentrionali, localmente a carattere di foehn.

Fonte Arpa Lombardia