FOOD DELIVERY E PIZZA: COME CONSEGNARLA AL MEGLIO

Data pubblicazione 13 Dicembre 2023

Il mondo del food e dell’agroalimentare, in Italia, non ha mai subito grandi scossoni ma nel tempo si è evoluto e modificato, anche in modo deciso, adattandosi alle nuove richieste e necessità degli utenti. Tra i grandi cambiamenti degli ultimi tempi ha acquistato, certamente, un ruolo preminente il food delivery con una crescita esponenziale che si è imposta con lo scoppio della pandemia.

La consegna di cibo e piatti pronti a domicilio è un servizio a cui oggi, soprattutto nelle grandi città, non si rinuncia. Coinvolge circa il 71% della popolazione italiana e vale, secondo le ultime stime, 1,8 miliardi di euro, una movimentazione che non può essere ignorata soprattutto grazie alle piattaforme di food delivery che detengono quasi il monopolio della distruzione del cibo a domicilio. Basta pensare che solo il 3% del totale arriva dai canali online dei ristoranti tradizionali.

Un settore trainante per l’economia del Paese e che ha grandi possibilità di sviluppo per il futuro secondo gli esperti. Grazie alle piattaforme, infatti, in Italia il settore del food si è legato e si sta legando a nuove realtà e a nuovi concetti di ristorazione come le Dark Kitchen, ovvero le cucine che si sono specializzate solo nella consegna a domicilio, oppure le Ghost Kitchen, laboratori ad hoc che lavorano per più marchi dedicandosi solo alle consegne.

C’è però un ambito che rimane un vero evergreen nel campo della ristorazione italiana e che nessuno, forse, riuscirà a spodestare tra le preferenze. Parliamo della pizza: tra nuove proposte, diverse varianti ed impasti, il simbolo della napoletanità per eccellenza rimane in vetta alle preferenze della tavola italiana, anche quando si tratta di ordinare a domicilio.

Alla pizza non si dice mai di no ed ecco che per soddisfare i propri utenti oltre ad un prodotto al top, i ristoratori devono proporre anche un servizio impeccabile con una consegna veloce e svolta ad hoc, che consenta alla pizza di arrivare a casa nelle migliori condizioni possibili. Quello che occorre, in primis, sono dei pratici e funzionali cartoni per pizza.

Quelli proposti da RAJA sono progettati tenendo a mente le esigenze dei pizzaioli e dei clienti: sono in cartone micro-ondulato, un materiale che mantiene le pizze calde e che presenta delle linguette di presa che rendono l’apertura delle scatole semplice e pratica consentendo a chi ordina di mangiare la pizza senza problemi. Gli imballaggi, inoltre, garantiscono un montaggio veloce, grazie ai tagli preesistenti che permettono una facile assemblaggio.