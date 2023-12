FUSIONE CORTENOVA-PRIMALUNA IN DISCESA: ORMAI NON SI DISCUTE SUL “SE”, MA SOLO SU “COME E QUANDO”

Data pubblicazione 13 Dicembre 2023

PRIMALUNA/CORTENOVA – Ancora un incontro, ieri, tra le amministrazioni comunali dei due grossi centri industriali del centro Valsassina – vicini a un “matrimonio” (fusione) che a quanto pare s’ha proprio da fare.

Dal nuovo vertice emergono ulteriori indicazioni positive in vista della realizzazione del progetto che porterà alla nascita di un unico Comune di oltre tremila abitanti – anche se inferiore a quota 5.000. Da quanto trapela, la discussione ormai non è più sul “se” (fondersi) bensì intorno alle modalità: come e soprattutto quando far nascere il nuovo municipio originato dagli attuali centri di Primaluna e Cortenova.

Contattati i due sindaci che martedì si sono visti per l’ulteriore tornata di chiarimenti, il primo cittadino di Cortenova Sergio Galperti ha confermato la prosecuzione delle trattative: “Avanti per portare le prime delibere nei consigli comunali, come da iter normativo. Poi seguiranno – sempre da prassi – la pianificazione e presentazione ai cittadini per le osservazioni, eccetera. Si insomma parte nel rispetto dei tempi e delle regole della normativa regionale”.

RedVN