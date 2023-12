RECITAZIONE, CANTO E DANZA. UN CORSO DI MUSICAL ALL’AMV DI BARZIO

Data pubblicazione 13 Dicembre 2023

BARZIO – In partenza il corso di Musical in Accademia Musicale Valsassina a Barzio. Dopo i grandissimi successi riscossi dalla messa in scena, con i progetti “musical a scuola” negli istituti del territorio, dei numerosi riadattamenti originali dei Musical più celebri, l’Accademia Musicale Valsassina propone ora, come novità 2024, un vero e proprio Corso di Musical aperto a tutti anche all’interno della sua sede.

La presentazione, gratuita, è prevista per martedì 19 dicembre alle 18.30 nella sede di AMV in via Roma, 42 a Barzio.

Il corso, pensato per due livelli e gruppi di lavoro (Corso Musical Kids per bambini dagli 8 anni in su e adolescenti e Corso Musical Adulti rivolto invece ai più grandi), attraverso lo studio delle singole discipline quali recitazione, canto, danza e l’interazione delle stesse, preparerà gli studenti nelle arti del palcoscenico, dando loro la capacità di divenire artisti completi e poliedrici, in grado di sapersi esprimere sul palcoscenico in qualsiasi forma di spettacolo, avvalendosi, contemporaneamente, di più tecniche espressive e comunicative apprese durante questo percorso.