COMUNI. ECCO COME VERRANNO SPESI I 15MILA € DISTRIBUITI DAL BIM

Data pubblicazione 15 Dicembre 2023

GRAVEDONA ED UNITI – Denari in abbondanza per i paesi del Bacino Imbrifero Montano. Da Gravedona infatti sono stati stanziati i contributi in conto capitale per i Comuni appartenenti al Bim del Lago di Como del Brembo e del Serio per un valore complessivo pari a 1.355.000 euro.

Le quote sono da 15mila euro per ogni ente, 20mila invece per i Comuni di recente fusione, e sono due le tipologie di intervento: per la prevenzione e ripristino del dissesto idrogeologico, oppure per lo sviluppo socio-economico del territorio. Per accedere al contributo i progetti dovranno essere presentati entro il marzo 2024 e i lavori completati entro il marzo 2025.

Tra i progetti valsassinesi, ad esempio, Premana interverrà sulla regimentazione idraulica in Valle di Quaglio, a Casargo si riqualifica un vecchio lavatoio, Cortenova realizzerà il riscaldamento del centro polifunzionale di Bindo, Cassina illuminerà il parcheggio di Mezzacca.