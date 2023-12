CINEFORUM VALSASSINESE. QUESTA SERA ‘RAPITO’ DI MARCO BELLOCCHIO

Data pubblicazione 21 Dicembre 2023

PASTURO – Questa sera, giovedì 21 dicembre, l’appuntamento settimanale con il Cineforum Valsassinese. La pellicola scelta per l’occasione è Rapito, di Marco Bellocchio.

Marco Bellocchio è tra i più noti autori cinematografici italiani, già vincitore del Leone d’Argento a Venezia per La Cina è vicina (1967) e dell’Orso d’argento a Berlino per La condanna (1991), annovera tra le sue opere Sbatti il mostro in prima pagina, Enrico IV con Marcello Mastroianni, L’ora di religione, Vincere, e più recentemente Il traditore in cui Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta ed Esterno notte, basato sul rapimento di Aldo Moro interpretato da Fabrizio Gifuni.

Rapito è un film del 2023 sul caso Edgardo Mortara, liberamente ispirato al libro di Daniele Scalise Il caso Mortara. La vera storia del bambino ebreo rapito dal papa (1996). Edgardo è il sestogenito di una famiglia ebrea che, nella Bologna pontificia di metà ‘800 viene segretamente battezzato dalla domestica cristiana che lo crede in fin di vita. Quando l’inquisitore della città viene a sapere del sacramento, poiché le norme dello Stato Pontificio vietano che un cristiano venga cresciuto da non cristiani, il bambino viene strappato alla famiglia e affidato al collegio destinato agli ebrei convertiti.

La proiezione è alle 21 al cineteatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo. La tessera per seguire l’intera rassegna costa 70 euro mentre per gli under 25 il costo è scontato a 50 euro; 7 euro invece l’ingresso alla singola proiezione. La kermesse prenderà una pausa per le festività, si torna in sala giovedì 11 gennaio 2024 con Grazie ragazzi di Riccardo Milani.