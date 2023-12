DIECI MILIONI A BOBBIO, FOSSATI (ITB): “SERVIRANNO PER LA SOSTITUZIONE DELLA TELECABINA”

Data pubblicazione 22 Dicembre 2023

BARZIO – “La bella notizia l’ho avuta anch’io quest’oggi” commenta Massimo Fossati, amministratore delle Imprese Turistiche Barziesi alla luce della notizia del finanziamento da 10 milioni giunto dallo Stato attraverso uno specifico bando.

Che lo stesso Fossati spiega nei dettagli a VN: “Per la sostituzione della telecabina che ormai ha 30 anni, avevamo fatto domanda – ma avevamo anche poche speranze, visto che c’erano una marea di richieste. Invece abbiamo realizzato un bel progetto e come punteggio siamo arrivati sesti in tutt’Italia. Adesso viene il difficile, per far quadrare un’operazione che a lavori finiti sarà di circa 20 milioni. La domanda l’abbiamo fatta con cognizione, ma poi quando abbiamo visto il numero di partecipanti avevamo messo il sogno nel cassetto…. bene così!”.

“Ora dobbiamo fare una bella integrazione con il progetto di ristrutturazione del rifugio, che dovrà avere lo stesso periodo di attuazione. Speriamo di poter realizzare qualcosa che ci qualifichi e ci faccia fare un salto di qualità anche in termini ambientali e di sostenibilità. Nello specifico, si tratta di sostituire la telecabina che ha raggiunto i 30 anni di funzionamento, senza previsione di allungamento: stessa linea, stessa sede, stazioni ridotte, largo uso di fotovoltaico e riduzione dei consumi con nuove tecnologie. Sicurezza al top, insomma. Non la sostituiamo per un capriccio – conclude Fossati -, semplicemente vogliamo più efficienza, comfort e sicurezza per i nostri clienti”.

