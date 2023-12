EMOZIONANTE FESTA DI NATALE PER I BIMBI DELLA MATERNA DI TACENO

Data pubblicazione 22 Dicembre 2023

TACENO – Festa di Natale per i piccolissimi della scuola materna del Comune di Taceno. Guidati dall’assessora Chiara Isella che li ha accompagnati con le maestre, una decina di bimbi sono arrivati in municipio dove il sindaco Nogara ha mostrato loro i quadri realizzati a suo tempo dai loro genitori; poi, tutti al centro sportivo per il per rinfresco. E infine l’attesissimo arrivo di Babbo Natale, presenti i parenti dei piccoli, con regalini a tutti, anche da parte degli amministratori locali.

Il primo cittadino ha donato pandorini a tutti, quindi gli auguri.

Presenti una decina dei 15 frequentatori dell’asilo (alcuni di loro sono rientrati per le feste a casa loro in Africa, ma diversi erano gli stranieri che hanno partecipato alla festa di giovedì). Orgogliosamente, il Comune sottolinea come si tratti della più piccola materna della Valsassina, tutt’ora attiva.

RedVN