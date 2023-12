I VECCHI GIOCATTOLI ESCONO DALLE SOFFITTE. UNA MOSTRA ALL’ASILO DI MAGGIO

Data pubblicazione 27 Dicembre 2023

MAGGIO DI CREMENO – Dopo il successo dell’iniziativa organizzata durante il Ponte dell’Immacolata, e soprattutto la curiosità mostrata da parte di più persone, sia del paese che villeggianti, l’ente morale ‘Gina Manzoni’ di Maggio propone un ulteriore momento di condivisione per la comunità di Maggio e che vuole essere anche un modo per scambiarsi gli auguri per l’anno che verrà. Il vecchio asilo verrà aperto nei giorni di venerdì 29 e sabato 30 dicembre e ci sarà anche una mostra dedicata ai vecchi giocattoli.

“Il tutto è nato in modo molto spontaneo, potremmo dire dalle classiche chiacchiere attorno ad un caffè – afferma Marialuisa Invernizzi, vicepresidente del Consiglio di amministrazione -: ci si ritrova, si parla del più e del meno e il

pensiero corre indietro nel tempo e si ferma su persone ed oggetti. In questo caso oggetti nascosti nelle soffitte del paese e che per due giorni animeranno il vecchio teatrino dell’asilo. Quando ci è stato proposto di portare in mostra alcuni di questi giocattoli abbiamo pensato che poteva essere una bella occasione per incontrarsi e dar seguito al progetto Ginamanzonilab”.

“Perché più siamo – conclude Marialuisa Invernizzi – e più avremo la possibilità di focalizzare l’attenzione su quelle che potrebbero diventare le potenzialità di questa magnifica struttura di inizio Novecento. In occasione della due giorni ci sarà ancora una vendita di beneficenza di dolci e dolcetti, il proseguimento della mostra di disegni a tema natalizio ed alcuni appunti di viaggio sulla mostra fotografica realizzata nel 2018 in occasione dei cent’anni dell’asilo”.