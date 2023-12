I PRESEPI NELLE CHIESE DELLA VALLE A 800 ANNI DA QUELLO DI S.FRANCESCO

Data pubblicazione 29 Dicembre 2023

VALSASSINA – Quest’anno ricorre l’800° anniversario della realizzazione del presepe di San Francesco d’Assisi a Greggio. Era ambientato in un bosco e non aveva personaggi se non due semplici animali e lo stesso Santo di Assisi che leggeva e commentava il Vangelo. Era molto diverso da quello a cui siamo abituati. Tuttavia, è ormai (quasi) generalmente accettato che San Francesco d’Assisi non abbia inventato quello che oggi chiamiamo presepe a Greccio il 24 dicembre 1223. La scena che il poverello voleva creare era in realtà molto diversa dalle rappresentazioni tridimensionali e statuarie dei santi che vengono esposte nei salotti e nelle chiese a Natale. In seguito, sotto forma di statue di diversi materiali e dimensioni, l’espressione sacra entrò prima in chiesa, poi nelle case dei nobili e infine in quelle della gente comune.

Mostriamo ora alcuni dei presepi presenti nelle chiese principali della Valsassina. Realizzati da laici e semplici fedeli, sono tutti bellissimi e testimoniano la fede nella tradizione dei presepi della nostra valle.

Nell’Unità Pastorale di Premana e Pagnona il presepe è stato realizzato con i giovani e gli adolescenti in chiesa parrocchiale di San Dionigi. Ecco la spiegazione: “Nel mormorio di un vento leggero… Questa frase della Bibbia ci vuole ricordare che il Signore non nasce nel rumore, nella confusione, non si mette in mostra o si espone su un cartellone pubblicitario… Il nostro Dio nasce nel silenzio, nella semplicità, ma dona la gioia più grande. La nostre città nel periodo natalizio regalano un’ atmosfera accogliente spensierata e caotica e i nostri pensieri vanno da addobbi a regali a cene a feste, è importante però fermarsi per contemplare ciò che davvero rende prezioso ogni Natale: un bimbo che nasce e che ricorda che è dall’amore più puro che deriva la felicità più vera“.

Nella CP Madonna della neve ecco i presepi nelle chiese di Introbio, Primaluna, Cortenova e Taceno.

Introbio:

Primaluna:

Cortenova:

Taceno:

In Alta Valle i presepi nelle chiese di Margno e Casargo:

Margno:

Casargo:

Nella CP Maria Regina dei monti i Presepi nelle chiese di Barzio, Cremeno, Maggio e Moggio:

Barzio:

Cremeno:

Maggio:

Moggio: