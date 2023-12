SONDAGGIO VN. VACCINI: OK CONTRO L’INFLUENZA, CROLLO DEGLI ANTICOVID

Data pubblicazione 29 Dicembre 2023

VALSASSINA – Esiti interessanti (e contrastanti) per l’ultimo sondaggio di Valsassinanews nel quale abbiamo posto ai nostri lettori la questione delle “emergenze” per la salute in questo fine anno: influenza e Covid.

Il tema ha visto risposte a vario titolo, con un esito davvero frammentato che va dal 37% dei “Non mi vaccino” al 23% di “Mi vaccino contro entrambi” – alla pari con chi ha dichiarato di prevenire “Come sempre con l’antiinfluenzale“. Emblematico infine come appena un partecipante su 20 abbia indicato “Faccio il vaccino anti Covid“.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 7 gennaio 2024.

Ed è proprio l’anno che sta per iniziare l’argomento che trattiamo per il nostro ultimo ‘poll’ targato 2023. Come sarà, per i nostri affezionati lettori?