CAPODANNO, DIECI REGOLE PER PROTEGGERE GLI ANIMALI DAI BOTTI

Data pubblicazione 31 Dicembre 2023

LECCO – L’inizio dell’anno è alle porte, riproponendo il solito problema delle esplosioni di petardi e fuochi artificiali. Gli stessi che molti Comuni del territorio hanno deciso di “sdoganare” – non vietandoli proprio in occasione della fine dell’anno.

Purtroppo però, tutti gli animali (anche quelli selvatici) soffrono per le esplosioni dei petardi, e sono le vittime più numerose. Anche le lanterne cinesi possono essere letali; per informare i proprietari di cani, gatti e non solo su come comportarsi per metterli in sicurezza durante la notte di Capodanno, l’Oipa – Organizzazione internazionale protezione animali ha realizzato un video-decalogo per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati.

Non è raro infatti che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti. Animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto.

Ecco i punti del decalogo Oipa

Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi Non lasciamoli soli, potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi. Stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli Non lasciamoli in giardino. Teniamo in casa o in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga Teniamo alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura Facciamo visitare l’animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto Evitiamo soluzioni fai da te somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico Organizzare una “gita fuori porta” per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi Chiediamo al nostro Comune un’ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l’opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici

Di seguito, l’utile video dell’Oipa: