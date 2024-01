PRESEPI IN FAMIGLIA, TUTTE LE FOTO DEL CONCORSO DECANALE. DUE GIORNI PER VOTARE ONLINE

Data pubblicazione 2 Gennaio 2024

VALSASSINA – Ecco tutti i presepi inviati al concorso decanale “Presepi in famiglia 2023” nella ricorrenza degli 800 anni dalla realizzazione di quello di Greggio realizzato da San Francesco. La votazione sarà online il 3 e 4 gennaio che si sommerà alla votazione di una commissione che giudicherà i presepi in base a originalità, ambientazione, tipo di lavorazione, qualità artistica, messaggio trasmesso, impatto scenografico. I vincitori saranno annunciati il 6 gennaio 2024.

> Link per votare: https://forms.gle/fWYrq7Uz8dgZwe4W9

Papa Francesco in occasione dell’udienza generale del 20 dicembre 2023: “Francesco d’Assisi ha voluto creare un presepe a Greccio, in Italia, per aiutare le persone a meditare sull’umiltà di Cristo nel nascere tra gli animali a Betlemme. Cercava di suscitare meraviglia per come il Signore sopportò il disagio per noi nella povera grotta. Greccio divenne come una nuova Betlemme, permettendo agli spettatori di usare i propri sensi per immaginare le circostanze di Gesù. Francesco voleva però che le persone non si limitassero a vedere il presepe come qualcosa di bello o di storico: voleva che sperimentassero lo stupore davanti al mistero di Dio che si fa uomo. Il presepe insegna anche la semplicità, poiché la sua rappresentazione dell’umile nascita di Cristo contrasta il materialismo che può sminuire il significato del Natale. Sebbene le celebrazioni divertenti siano accettabili, la vera gioia deriva dal percepire la vicinanza e la consolazione di Dio. Francesco credeva che il presepe potesse riconnettere le persone a ciò che conta davvero: Dio che dimora in mezzo a noi. Ammirarlo con stupore, pregare e portare con sé le proprie preoccupazioni può riempire della grande gioia che provarono i testimoni di Greccio tanto tempo fa”.