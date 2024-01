I “TROPPA RESPONSABILITÀ” SI AGGIUDICANO L’EPIVOLLEY DI PRIMALUNA

Data pubblicazione 8 Gennaio 2024

PRIMALUNA – Una Epifania all’insegna del sano sport e dell’agonismo al palazzetto di Primaluna. La befana questa volta non è scesa con scopa e calze rotte ma con manicotti e ginocchiere pronta a volare su ogni pallone del parquet della palestra delle scuole elementari. Ben 58 atleti, giovani e meno giovani, provenienti da tutta la provincia e non solo, si sono dati battaglia per accedere alle fasi a eliminazione diretta per poi dare il tutto per tutto nelle spettacolari fasi finali con sorprese a non finire.

Con il fischio d’inizio del signor Mapelli di Lecco il torneo ha avuto il via alle 10. Partita dopo partita si è delineato il tabellone dei quarti di finale, gli scontri a eliminazione diretta; di seguito le classifiche dei gironi: Girone A: Troppa responsabilità 5 punti, Bar Sole e Luna Barzio 4 punti, Dagli un taglio 3 punti, I boh 0 punti. Girone B: Versace 4 punti, Andrey coi maschi 3 punti (differenza punti), Che bevemo 3 punti (differenza punti), Kill’o 2 punti.

Nel primo quarto di finale i valsassinesi dei Troppa responsabilità hanno avuto la meglio sui conterranei dei Kill’o, 2-0 con i parziali di 12-8 e 11-7, successivamente sono scesi in campo la selezione mista giovanile del Bar Sole e Luna Barzio contro i lecchesi del Che bevemo, 2-0 in favore dei giovani in maglia verde con i parziali di 16-4 e 14-6. Il terzo quarto ha visto prevalere a sorpresa la cenerentola del girone A: i Boh sono riusciti a sconfiggere la prima classificata del Girone B (i Versace) al tie-break con la realizzazione del punto decisivo dopo una rimonta epica con i parziali di 8-13 13-7 10-11. L’ultimo quarto tra i giovanissimi lecchesi degli Andrey coi maschi e i coscritti dell’Alta Valsassina dei Dagli un taglio ha visto la vittoria dei primi al tie-break con i parziali di 14-5 10-12 11-8.

Le due semifinali non hanno riservato sorprese, le favorite per accedere alla finalissima hanno vinto agilmente le proprie partite, nel primo match i Troppa responsabilità hanno battuto 2-0 i giovani lecchesi degli Andrey coi maschi per 2 set a 0, 15-11 e 15-3 i parziali, nell’altro scontro meglio hanno fatto i giovani del Bar Sole e Luna contro i Boh, un 2-0 con i parziali di 15-9 e 15-1.

Dalle 17.00 in poi le due finali, spalti gremiti e musica a caricare il riscaldamento dei quattro team, fischietto del signor De Angelis di Dervio pronto a dare il via alle ostilità e si parte con i match più entusiasmanti dell’intera manifestazione.

Nella finalina valevole per il terzo posto avviene ciò che nessuno si aspetta: i Boh, selezione casuale formata durante i gironi, danno del filo da torcere alla più quotata e soprattutto rodata formazione lecchese degli Andrey coi maschi, nel primo set i lecchesi lasciano praticamente le briciole ai valsassinesi con un eloquente 25-12, ma nei successivi set avviene un’impensabile rimonta. Infatti i Boh prima pareggiano il set iniziale con un 22-25 e successivamente, stremati ma pronti a battagliare sino all’ultimo vanno addirittura a trionfare al tie-break con un’incredibile 13-15 con una grande festa in mezzo al campo al fischio finale del direttore di gara. Questa è stata la sorpresa più piacevole dell’intero torneo, una squadra nata per caso che dopo una partenza col freno a mano tirato nei gironi è riuscita addirittura ad arrivare al terzo posto.

Passiamo ora con la cronaca alla finalissima, un match che per gli intenditori di volley era già segnato durante l’estrazione dei sorteggi, i forti Troppa responsabilità (squadra valsassinese presente a ogni torneo) e i giovanissimi del Bar Sole e Luna Barzio, (selezione giovanile mista formata con prospetti interessanti della pallavolo Under 18 della provincia lecchese).

Nel primo set partono forte i giovani lecchesi che si portano subito sul 4-0, ma i valsassinesi non restano a guardare pervenendo subito al pareggio. Il set è un susseguirsi di emozioni che vede scambi lunghi e una pallavolo di alto livello. Si arriva punto a punto sino al 19-19, è allora un turno al servizio di Cristina Selva a indirizzare il primo set, il servizio float della forte casarghese “massacra” la ricezione avversaria, cadono troppe palle nel campo lecchese e i valsassinesi fuggono sul 22-19, un margine difficile da recuperare con il set che si chiude sul 25-21 in favore dei Troppa responsabilità.

Il secondo set parte sulla falsa riga del primo, i giovani in maglia verde vogliono a ogni costo portare l’incontro al tie-break, il livello si alza ulteriormente. I giovanissimi provano una mini fuga portandosi sul 12-7 ma i forti valsassinesi non restano a guardare e beneficiando di un altro turno di servizio velenoso pervengono di nuovo al pari. Fazzini e Marzorati da una parte e Rognoni e Sala dall’altra bombardano a ripetizione le difese avversarie, le ragazze in campo difendono l’indifendibile, per Selva, Caboni, Fabrizio, Picariello e Combi c’è un super lavoro da fare. Il set continua punto a punto con scambi davvero spettacolari per la gioia del numeroso pubblico assiepato sugli spalti pronto a sostenere i loro beniamini in campo. Si arriva allora sul 23-23 dopo un set in cui i valsassinesi hanno sempre rincorso senza mai perdere la concentrazione necessaria; i due punti decisivi sono un po’ lo specchio della finalissima, il ventiquattresimo lo firma Pietro Fazzini con un monster block ai danni dell’ottimo Gabriele Rognoni mentre quello decisivo è un ace che si spegne inesorabile negli ultimi centimetri di campo in zona 1.

A fine partita gli applausi scroscianti per i 15 atleti che hanno dato vita a uno scontro epico che resterà negli annali della pallavolo nostrana per molti anni, un incontro che ha visto prevalere l’ottima organizzazione tecnico-tattica della selezione valsassinese ai danni dei giovanissimi ragazzi del Bar Sole e Luna, autori di un super torneo.

Al termine i ringraziamenti dell’A.S.D Primaluna, a prendere parola il presidente Nicolò Paroli che ha ringraziato il comune del centro-valle, lo staff organizzativo, gli arbitri, gli atleti, i tifosi presenti e Marco Marongiu per l’aiuto nell’organizzazione del torneo che speriamo possa diventare un habitué anche negli anni futuri.

Così la classifica finale ed i premi individuali: 1° Troppa responsabilità, 2° Bar Sole e Luna Barzio, 3° I boh, 4° Andrey coi maschi, miglior giocatore Gabriele Rognoni (Bar Sole e Luna Barzio), miglior giocatrice Serena Fabrizio (Troppa responsabilità).

I nomi dei giocatori in campo: Troppa responsabilità: Carlo Marzorati 1992, Eleonora Caboni 1997, Cristina Selva 2001, Pietro Fazzini 2002, Sara Baruffaldi 2002, Katia Panzero 2004 e Serena Fabrizio 2004. Bar Sole e Luna Barzio: Marco Marongiu 1994, Gabriele Rognoni 2004, Riccardo Amati 2006, Anna Combi 2006, Matilde Sala 2007, Sara De Gregorio 2007, Mara Picariello 2007 e Nicolò De Angelis 2008. I boh: Guido Dini Ciacci 1976, Elena Selva 2003, Caterina Valsecchi 2003, Giovanni Ticozzi 2004, Veronica Montalbano 2004, Lucrezia Denti 2004 ed Alessio Denti 2007.

