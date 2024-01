LETTERA: L’ADOZIONE DEL PGT CREA MALCONTENTO A UNA DITTA DI VENDROGNO

Data pubblicazione 8 Gennaio 2024

Caro Sindaco,

mi rivolgo a Lei tramite una lettera pubblica perché spero di ricevere una risposta a una domanda per la quale io e la mia famiglia non riusciamo a trovare pace.

Mi riferisco a una questione a Lei ben nota, caro Sindaco, ovvero al terreno di proprietà della TPM Costruzioni Snc in via Don Mario Biagini a Vendrogno che Lei e la sua Amministrazione volete trasformare da area produttiva ad agricola.

È sotto gli occhi di tutti i Vendrognesi che l’area in questione, di 1600 mq, non ha alcuna vocazione o caratteristica agricola e da tempo viene utilizzata dall’azienda edile di cui sono titolare.

Lei e la Sua Amministrazione sapete bene che quell’area è di vitale importanza per la mia attività e per il suo futuro, considerando che io e la mia famiglia abbiamo la ferma volontà di mantenere la sede dell’azienda all’interno del Comune di Bellano, per contribuire alla crescita di questa comunità.

I nostri dipendenti sono tutti di Vendrogno e il destino delle loro famiglie dipende dalla mia azienda, e ciò mi fa sentire responsabile per loro così come dovreste sentirVi responsabili Voi.

Altrettanto sapete bene che su quel terreno è stata versata alle casse del Comune l’IMU per un’area fabbricabile a destinazione produttiva, e questa circostanza per Voi sembra non contare nulla.

Nel nuovo PGT adottato nel febbraio 2023 il mio terreno è stato inspiegabilmente declassato da produttivo ad agricolo e non abbiamo ancora capito le ragioni politiche e/o amministrative di tale scelta. Al di là delle vicende legali che sono “in mano agli avvocati” lo chiediamo a Lei, signor Sindaco: perché l’Amministrazione di Bellano che dichiara di avere tanto a cuore le imprese del territorio ha preso questa decisione?

Dopo l’adozione del PGT, Vi abbiamo presentato nei termini di legge le osservazioni per evidenziarVi la nostra posizione e chiedere che l’area venga mantenuta produttiva. Ad oggi tutto tace e nessuno sa niente. Tutti aspettano l’approvazione definitiva del PGT ma non si sa se e quando avverrà, mentre noi e la nostra azienda restiamo in balia della Vostra decisione, che speriamo possa essere diversa.

Caro signor Sindaco, colgo l’occasione di questa lettera per porgerle i miei migliori auguri di buon 2024, confidando che per Lei e per la Sua amministrazione possa essere l’anno della redenzione.

Franco Taddeo

TPM Costruzioni Snc