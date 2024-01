METEO. POSSIBILE NEVISCHIO A BASSA QUOTA, GELATE AL MATTINO

Data pubblicazione 9 Gennaio 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un minimo di pressorio, centrato sul Tirreno, trasla verso sudest mantenendo ancora flussi blandamente umidi sulla regione, ma con precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio. Martedì una circolazione depressionaria in approfondimento sul golfo di Biscaglia favorirà flussi umidi e freddi con deboli precipitazioni dal pomeriggio fino alla mattina di mercoledì l’alta pianura e le zone montane con nevischio anche a quote basse. Condizioni via via più stabili da giovedì, con flussi prevalentemente asciutti settentrionali e cielo prevalentemente sereno, ma temperature in diminuzione.

Martedì 9 gennaio cielo in mattinata generalmente nuvoloso o molto nuvoloso a ovest, nuvoloso o irregolarmente nuvoloso ad est; dal pomeriggio copertura in progressivo aumento da sudovest verso nordest. Dal pomeriggio deboli precipitazioni sparse sulle zone occidentali prealpine e dell’ Alta Pianura, in estensione e diffusione in serata verso le zone montane e di alta pianura centro-orientali. Possibile neve o nevischio anche intorno a 400 metri. Temperature minime e massime in calo. Zero termico sulle zone montane e pedemontane intorno a 700 metri. Venti in montagna deboli meridionali, con locali rinforzi in quota.

Mercoledì 10 gennaio cielo nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata; dal pomeriggio irregolari schiarite, specie a est.

Precipitazioni in mattinata deboli o molto deboli, diffuse dalle zone di alta pianura sino alle zone alpine, in esaurimento tra tarda mattinata e pomeriggio. Debolissima neve o nevischio fino a bassa quota. Temperature minime e massime in calo. Zero termico in mattinata tra 300 e 500 metri, in leggero aumento dal pomeriggio. Venti in montagna deboli meridionali.

Giovedì 11 gennaio in mattinata rapida attenuazione della nuvolosità con cielo generalmente sereno dal pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico in progressivo aumento da circa 500 metri la mattina fino oltre 1800 metri la sera. Venti in montagna deboli settentrionali con locali rinforzi in quota sui Alpi confinali. Gelate al mattino.

Fonte Arpa Lombardia