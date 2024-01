TRENT’ANNI DI ROADHOUSE. IL PUB DI BARZIO FESTEGGIA CON IL ROCK DEGLI “SCRAMBLE”

Data pubblicazione 13 Gennaio 2024

BARZIO – Era il 13 gennaio 1994 quando a Barzio aprì un locale in stile british, un vero e proprio pub aperto fino a tardi, con birre e whiskey, e un arredamento decisamente originale e non solo per la cabina telefonica all’ingresso e la Guzzi esposta sopra le teste dei clienti. Si tratta del Roadhouse Pub che oggi festeggia il trentesimo compleanno, anniversario che condivide con il suo storico titolare, David Erba, che inaugurò l’attività festeggiando i suoi 28 anni.

In tre lustri il Roadhouse è stato riferimento per diverse generazioni: frequentato da valsassinesi e dai villeggianti che in altopiano sono sempre numerosi, ha saputo attirare a sé anche numerosi lecchesi per una serata fuori città. E insieme ai suoi clienti il Road è cresciuto: col tempo infatti ha cambiato aspetto, rivisto la proposta di birre e alcolici, e a David si sono affiancati i figli di 22 e 19 anni, il tutto senza mai tradire quello spirito che lo rende unico nel panorama dei locali serali.

Una costante nella storia del pub è rimasta invece il rockabilly degli Scramble and the Cats nella data del 13 gennaio. Da tradizione è infatti la band di Ivan Pensa – pure lui compie gli anni nella stessa giornata – che anima la serata dell’anniversario e la loro musica non poteva mancare in una occasione così speciale.

Tutto pronto quindi per una nottata di allegria al civico 45 di via Roma, e buon compleanno Roadhouse!