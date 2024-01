SERVIZIO CIVILE: CANDIDATURE AI COMUNI DI PASTURO E PRIMALUNA

Data pubblicazione 15 Gennaio 2024

PASTURO – I Comuni di Pasturo e Primaluna partecipano al progetto di Servizi Civile Universale ospitando entrambi un candidato per il settore Protezione Civile – Patrimonio ambientale. Scade alle 14 di giovedì 15 febbraio il termine per presentare la domanda per operatore volontario in progetti di Servizio civile universale relativi al bando ordinario 2023.

Il Servizio civile per alcuni rappresenta un’opportunità di formazione professionale, per altri è un momento di crescita personale: spesso queste due visioni vanno di pari passo, convergendo in un’esperienza importante e indimenticabile. Per capire meglio ciò che rappresenta la scelta di dedicare un anno della propria esistenza al servizio del territorio, attraverso azioni a favore delle comunità, è possibile visitare la speciale sezione dove sono raccolte testimonianze, pensieri, riflessioni di chi ha vissuto questa opportunità in passato.