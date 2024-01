VAM RACE: IVAN TESTA ARGENTO AI CAMPIONATI ITALIANI

Data pubblicazione 15 Gennaio 2024

CREMONA – Appuntamento a Cremona per la due giorni agonistiche valide per l’assegnazione dei titoli Italiani di ciclocross.

Nella giornata di sabato 13 gennaio impegnati i Master con la Vam Race di Moggio in gara con due atleti. Per il sodalizio di Moggio è arrivato l’ennesimo podio agli Italiani, grazie al solito Ivan Testa, atleta che chiude secondo tra i master 5 (50/54). Un’altra medaglia per l biker di Lecco.

“Sono contento per il risultato ottenuto anche perché sono arrivato a questo appuntamento non nelle migliori condizioni fisiche, anche se Folcarelli, è indubbiamente il più forte – il commento di Testa -. Ci tenevo ovviamente a lottare per la vittoria, ma come ripeto, ho corso a Cremona decisamente non al meglio. Ma ci tenevo al podio. Eccome se ci tenevo. Ho fatto molta fatica a ingranare e solo nel finale ho trovato il ritmo giusto, conquistando il secondo posto in volata. Ma va bene così”.

In gara anche Marco Guerriero che chiude dodicesimo nei master 2 (35/39). “È già molto bello partecipare a un Italiano. Puntavo a entrare nei dieci. Ma sono contento così e del secondo posto di Ivan”, ha detto Marco.