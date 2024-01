CALCIO SECONDA CATEGORIA: CORTENOVA-LECCO ALTA 0-1, STOP ALLA ‘STRISCIA’ DEI GIALLOBLU

Data pubblicazione 21 Gennaio 2024

CORTENOVA – Si ferma la mini “striscia” di due vittorie in fila del Cortenova, sconfitto in casa dal Lecco Alta.

Nel primo tempo partita molto tattica, con le due squadre che badano soprattutto alla fase difensiva e si possono contare i rari interventi effettuati dai portieri. Un po’ meglio gli ospiti, che creano qualche mischia in area del Cortenova, in particolare al 6′ con salvataggio del muro difensivo in area piccola e al 18′, quando Kompaore dalla destra mette al centro dell’area un pallone per l’accorrente Commodaro, la cui conclusione rasoterra viene deviata in calcio d’angolo da Corallo.

Per il Cortenova un paio di ripartenze in contropiede, la più clamorosa al 36′ con Selva che solo, davanti al portiere ospite, tenta uno scavetto che finisce sul fondo.

A inizio ripresa (55′) la rete che decide la partita in favore degli ospiti: Rapone vince un rimpallo e serve Commodaro il cui tiro viene deviato in calcio d’angolo da Corallo, sugli sviluppi dal tiro dalla bandierina tiro vincente a mezza altezza di Dodesini dal vertice sinistro dell’area di rigore.

Galvanizzati dal vantaggio, gli ospiti si rendono molto pericolosi con Rapone le cui conclusioni per due volte sono respinte da Corallo. Per il Cortenova l’occasione più nitida per segnare è al 76′ con Maroni ma il suo tiro termina a fil di palo.

M. C.

CORTENOVA-ORATORI LECCO ALTA 0-1

Primo tempo 0-0

CORTENOVA – Corallo, Ermenegildo Ciresa, Galli, Sergio Fazzini (dal 65′ Spada), Pirillo, Berera (dal 69′ Pomi), Selva, Gritti (dal 85′ Bellati), Diakhate (dal 62′ Busi), Maroni, Caverio (dal 75′ Gabriele Arrigoni). Allenatore: Tantardini

ORATORI LECCO ALTA: Invernizzi, Rotta, Battazza, Sala (dal 71′ Ciresa), Dell’Oro, Palazzo, Compaore (dal 66′ Stefanoni), Teli, Commodaro, Rapone, Dodesini (dal 78′ Lorenzo Codega).

Allenatore: Valsecchi



Marcatore: Dodesini (LA) 10′ s.t.

Arbitro: Moussa di Lecco