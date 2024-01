S.ANTONIO ABATE. A INTROBIO E PASTURO LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Data pubblicazione 22 Gennaio 2024

INTROBIO/PASTURO – Appuntamenti dall’antica tradizione contadina a Introbio e Pasturo nella settimana dedicata a Sant’Antonio Abate. Nel giorno proprio della festa a Introbio il parroco don Marco Mauri ha celebrato la funzione religiosa davanti a numerosi fedeli riuniti nella parrocchiale dedicata al Santo. Al termine della celebrazione don Marco ha benedetto l’effige di Sant’Antonio esposta in chiesa e impartito la benedizione, prima a tutti dalla scalinata della chiesa, e poi singolarmente a tutti i presenti che portavano animali di vario genere: dai cavalli, agli asini ma non sono mancati anche cani e gatti. Nel pomeriggio all’oratorio sono stati organizzati tanti giochi per i bambini.

A Pasturo è stato il sacerdote residente don Antonio Fazzini a impartire la benedizione agli animali, sempre numerosi in una realtà che conserva ancora una considerevole vocazione agricola. Oltre a cani e gatti, erano presenti anche mucche, capre e pecore, e poi galline e conigli. L’iniziativa è stata organizzata dall’attiva Pro Loco e dal Gruppo Alpini che hanno offerto panettone e biscotti ai presenti oltre a thè, cioccolata e vin brulè.