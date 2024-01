CALCIO: RUIZ MACAS, CHE LIBERAZIONE! TORNA AL GOL CON LA COLICODERVIESE

Data pubblicazione 22 Gennaio 2024

PONTE LAMBRO – Il gol mancava da tanto, anzi, da troppo tempo per un bomber di razza come lui: Ruiz Macas, attaccante che ha fatto le fortune valsassinesi del calcio valsassinese, torna a gioire in campionato e lo fa segnando un gol pesante, che ha permesso alla sua ColicoDerviese di pareggiare la partita contro la Pontelambrese.

Entrato in campo per l’assalto finale, dopo soli tre minuti dal suo ingresso il bomber si è fatto trovare pronto alla prima palla buona, spingendo in rete di testa un bel cross dalla destra. Una liberazione che mette ufficialmente fine al calvario iniziato nell’estate 2022.

Riavvolgendo il nastro, torniamo allo sfortunato infortunio di agosto 2022, quando il bomber, allora in forza al Calolziocorte, uscì malconcio da uno scontro di gioco: ginocchio KO, con interessamento dei tanto temuti legamenti crociati, oltre a menisco, collaterali, condilo femorale e piatto tibiale.

Da allora l’intervento, il recupero fuori dal campo e il grande ritorno alla ColicoDerviese, squadra che lo aveva lanciato nelle categorie dilettantistiche. Con i lariani è tornato ad assaggiare il terreno di gioco, arrivando finalmente a segnare la sua prima rete nello scontro di ieri. Un nuovo inizio, si spera, per un bomber che troppo lontano dai gol non sa stare.

RedSpo