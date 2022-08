CALCIO/RUIZ MACAS, CHE SFORTUNA! GINOCCHIO KO E STAGIONE FINITA

Data pubblicazione 27 Agosto 2022

CALOLZIOCORTE – Stagione finita. Non poteva iniziare nel peggiore dei modi l’avventura a Calolziocorte di Johnny Ruiz Macas, bomber valsassinese che ha fatto la fortuna della storia recente del Cortenova.

Come condiviso dal calciatore stesso sui social, un grave infortunio al ginocchio destro lo terrà ai box per tutta la stagione ancora prima di fare il debutto ufficiale con la nuova maglia. Un vero colpo di sfortuna per l’attaccante dell’alta Valle, ora residente a Introbio, che come si legge dal referto ha subito diversi traumi che interessano legamenti crociati (anteriore e posteriore) e collaterali, condilo femorale, piatto tibiale e menisco interno.

Difficile ipotizzare i tempi del recupero, che con ogni probabilità si dilateranno per tutto il prossimo campionato in cui la squadra lecchese sarà impegnata nel torneo di Promozione.

Come tutti i tifosi e gli amici del bomber, anche noi ci uniamo nell’augurargli un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione.

RedSpo