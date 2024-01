SAN PRIMO: IL LIBRO “ASSALTO ALLE ALPI” PER DIFENDERE IL MONTE

Data pubblicazione 22 Gennaio 2024

ERBA – Continua l’attività del Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo‘ per contrastare il progetto che prevede nuovi impianti sciistici sulla montagna del Triangolo Lariano. Il Coordinamento, formato da 35 associazioni, da oltre un anno sta organizzando iniziative ed ha attivato una raccolta firme che ha già superato le 2mila adesioni.

Il prossimo evento in calendario è fissato per la sera di giovedì 25 gennaio a Erba: in calendario la presentazione del libro ‘Assalto alle Alpi‘, con la presenza dell’autore Marco Albino Ferrari, noto giornalista, scrittore…