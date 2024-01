METEO. RIALZO TERMICO E VENTI DA MODERATI A MOLTO FORTI

Data pubblicazione 23 Gennaio 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Prende piede una robusta struttura altopressoria centrata sulla penisola iberica con conseguente blocco del passaggio di perturbazioni atlantiche, anche in virtù dello sbarramento prodotto dalle Alpi. Per tutto il periodo condizioni stabili, precipitazioni per lo più assenti e trasporto di aria più mite, con conseguente rialzo termico a tutte le quote. Ventilazione a tratti in rinforzo soprattutto in montagna e con effetti favonici.

Martedì 23 gennaio cielo al mattino per lo più soleggiato; dal pomeriggio tra poco nuvoloso e nuvoloso. Precipitazioni molto deboli a tratti sui crinali retici confinali, con nevischio oltre 1400-1500 metri di quota. Temperature minime in moderato o forte aumento, massime in leggero o localmente forte aumento per effetti favonici. Zero termico su Alpi e Prealpi tra 1400 e 1800 metri. Venti in montagna moderati, con forti raffiche in quota, dal quadrante settentrionale; effetti favonici nelle valli alpine e prealpine.

Mercoledì 24 gennaio cielo velato, per nubi alte a tratti anche in grado di coprire il sole, specie nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo qualche spruzzata di nevischio a sera sui crinali confinali oltre 1400 metri di quota. Temperature minime e massime in risalita. Zero termico a metà giornata a quote ovunque superiori a 2400 metri. Venti in montagna fino a molto forti in quota da settentrione.

Giovedì 25 gennaio cielo al mattino qualche velatura su alta pianura e Prealpi; al pomeriggio e a sera per lo più poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in moderato o forte aumento. Zero termico a metà giornata attorno a 2400 metri sulle Alpi, a 3200 metri sul resto del territorio. Venti in montagna forti o molto forti da settentrione, ovunque in attenuazione a sera.

Fonte Arpa Lombardia