GRIGNETTA. TROVANO UNO ZAINO, NEL CANALONE IL CADAVERE DI UNA 21ENNE

Data pubblicazione 24 Gennaio 2024

GRIGNA MERIDIONALE – Una donna ha perso la vita in seguito ad una caduta in un canalone lungo il sentiero della Cresta Cermenati, in Grignetta nel territorio di Mandello. Ad allertare i soccorsi questa mattina un alpinista che si è imbattuto in uno zainetto apparentemente abbandonato a lato del sentiero. L’intervento di Soccorso alpino ed elicottero ha portato quindi al rinvenimento di un corpo, verosimilmente precipitato. Si tratta di una donna di 21 anni – non sono note altre generalità – già senza vita all’arrivo dei sanitari.